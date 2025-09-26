Поиск

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше
Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 25% населения России к 2030 году, по прогнозу, будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Население в возрасте 60 лет и старше в РФ - прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год - 30,4%", - говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал в пятницу на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

В текущем году в России 35,6 млн человек - это люди в возрасте 60 лет и старше; это 24,4% всего населения страны, отмечается в презентации.

Ранее Мурашко заявил, что ключевым вызовом для системы здравоохранения России в ближайшее время станет старение населения.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });