Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 25% населения России к 2030 году, по прогнозу, будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Население в возрасте 60 лет и старше в РФ - прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год - 30,4%", - говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал в пятницу на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

В текущем году в России 35,6 млн человек - это люди в возрасте 60 лет и старше; это 24,4% всего населения страны, отмечается в презентации.

Ранее Мурашко заявил, что ключевым вызовом для системы здравоохранения России в ближайшее время станет старение населения.