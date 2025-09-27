ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли удары по Тарасовскому, Миллеровскому, Милютинскому, Кашарскому, Каменскому и Красносулинскому районам Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание на оборудовании газораспределительной станции Тарасовского района. Огонь был оперативно потушен.

По предварительной информации, газоснабжение не нарушено, пострадавших нет, добавил Слюсарь.