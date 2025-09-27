Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани два самолета ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничительные меры были введены в 06:39 мск и действовали до 07:49 мск.
"В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - отметил Кореняко.
Ранее в ночь на 27 сентября была приостановлена работа аэропортов Астрахани и Волгограда. В 07:23 они возобновили прием судов.