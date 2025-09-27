Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани два самолета ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры были введены в 06:39 мск и действовали до 07:49 мск.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - отметил Кореняко.

Ранее в ночь на 27 сентября была приостановлена работа аэропортов Астрахани и Волгограда. В 07:23 они возобновили прием судов.