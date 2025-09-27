Четыре человека стали жертвами автоаварии в Татарстане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой и легковой автомобиль столкнулись в Елабужском районе Татарстана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в субботу.

"По предварительным данным, 27 сентября примерно в 18:40 мск на 1023 км автодороги М7 "Волга" в нарушение ПДД водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при развороте не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ 2114" и столкнулся с ним", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и три пассажира (одна женщина и двое мужчин) скончались.

По факту произошедшего организована проверка, ход которой контролирует прокуратура.