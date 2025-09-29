Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 78 беспилотников ВСУ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на понедельник перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 24 БПЛА было нейтрализовано над Брянской областью, 21 - над Белгородской областью, по 9 - над Воронежской и Смоленской областями, 7 - над Калужской областью, 4 - над Московским регионом, 3 - над Орловской областью и 1 - над Курской областью.