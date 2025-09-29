Додон призвал все оппозиционные партии выйти к парламенту с протестом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы" призвал все оппозиционные партии выйти на акцию протеста у здания парламента, заявил в ночь на понедельник журналистам бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон.

"Благодарю граждан за активное участие и коллег по блоку за вовлеченность. Мы видим, что правящая партия PAS пребывает в панике, особенно после результатов в диаспоре, где они рассчитывали на большее количество голосов. Мы зафиксировали ряд нарушений, включая блокирование избирательного права граждан с левобережья Днестра", - заявил Додон.

"Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу. Призываю все оппозиционные партии в понедельник в полдень выйти на манифестацию у парламента. Без партийных флагов и атрибутики, все вместе мы должны объединиться, чтобы отстоять победу на выборах. Это будет мирный, ненасильственный протест", - сказал он.

В состав "Патриотического избирательного блока" входит Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов. Первоначально в альянс входила и партия "Сердце Молдовы", возглавляемая Ириной Влах, однако в последнюю неделю кампании она была исключена решением Апелляционной палаты.