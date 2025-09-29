Поиск

В Молдавии после обработки 99,56% правящая партия PAS набрала 50,03%

Президент Молдавии Майя Санду во время голосования на парламентских выборах
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS), по предварительным данным Центризбиркома, набрала 50,03% голосов избирателей на парламентских выборах. Эти данные опубликованы на сайте комиссии.

После обработки 99,56% протоколов для голосования, PAS набрала 50,03% голосов. Далее следуют пророссийский Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы - 24,26% голосов избирателей. 7-процентный барьер для избирательных блоков также преодолел блок "Альтернатива", который набрал 7,99% голосов. В парламент также прошли две партии, которые преодолели 5-процентный барьер для партий - "Наша партия" получила 6,21% голосов, а "Демократия дома" - 5,63% голосов.

В выборах приняли участие 1 607 196 избирателей, что составило 52,16% включенных в списки для голосования. За рубежом приняли участие в выборах 279 852 избирателя. На большинстве участков за рубежом партия PAS получила от 70% до 80% голосов, по предварительным данным ЦИК.

На 12 избирательных участках в Приднестровском регионе проголосовали 12017 избирателей. Из них 51,02% проголосовали за "Патриотический блок", за PAS - 29,89%, за "Нашу партию" - 2,92%, за партию "Демократия дома" - 2,36%.

По предварительным результатам, PAS может получить 55 из 101 мандата в парламенте, Патриотический блок социалистов, коммунистов и Будущее Молдовы - 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мандатов.

Для участия в выборах было зарегистрировано 14 партий, 3 блока и 4 независимых кандидата.

ЦИК Действие и солидарность Центризбирком Молдавия PAS Приднестровье
