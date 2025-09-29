Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по украинскому ремонтному предприятию авиационной промышленности, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.