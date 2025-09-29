Поиск

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Крыма ввели лимит на продажу бензина на АЗС республики в 30 литров на руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива - не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал он в Telegram.

Кроме того, власти республики договорились с нефтетрейдерами об ограничении стоимости топлива на ближайший месяц: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр, Аи-95 премиум - не дороже 80 рублей за литр.

Наличие топлива на АЗС будут публиковать ежедневно на сайте республиканского Минтопэнерго.

"Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме", - подчеркнул Аксенов.

Глава республики 25 сентября заявил, что бензин Аи-95 поступит на заправки полуострова в необходимом объеме в течение двух дней, Аи-92 - в течение двух недель. В последние дни отпускная цена на отдельных АЗС в Крыму за Аи-95 превышала 88 рублей за литр, но на многих заправках ни Аи-95, ни Аи-92 не было вовсе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 29 сентября сообщал, что на заправках крупной сети АЗС города ТЭС вводятся ограничения на продажу бензина в 30 литров на руки.

