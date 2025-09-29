РФ ждет 204 млрд руб. поступлений от "Платона" на фоне роста тарифов в 2026-28 гг.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сумма платежей автоперевозчиков за проезд большегрузов массой более 12 тонн по федеральным автотрассам в 2026-2028 годах оценивается в 203,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, внесенного в Госдуму.

Поступления текущего года составят в 57,9 млрд руб. Предполагается, что в 2026 году они вырастут на 8,2%, до 62,6 млрд руб., а в 2027 году и 2028 году составят 67,8 млрд руб. и 73,3 млрд руб. соответственно.

Как следует из документа, платежи в "Платоне" в этом году сформируют примерно пятую часть от общего объема всех штрафов, санкций и платежей за возмещение ущерба, который рассчитан в сумме 311,1 млрд руб. Планируется, что в последующие годы вклад госсистемы в общий показатель будет сопоставимым. Вместе с тем общий объем поступлений в бюджет штрафов и платежей за нарушения в 2026 году, как ожидается, снизится до 300 млрд руб.

"Прогнозом предусматривается снижение поступлений штрафов в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в котором поступил ряд "разовых" доходов от возмещения ущерба и штрафов за нарушение договоров. В последующем ожидается постепенное увеличение поступлений доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный бюджет преимущественно на фоне роста поступлений платы за проезд транспортных средств массой свыше 12 тонн (за счет ежегодной индексации ставки), сумм пеней и процентов, установленных Налоговым кодексом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Снижение поступлений в следующем году, как ожидается, произойдет в части штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед федеральными госорганами (с 20,1 млрд. руб. до 13 млрд руб.). Также снизится сумма компенсаций ущерба, причиненного федеральному имуществу (с 157 млрд руб. до 7,3 млрд руб.).

Средства, собранные в госсистеме "Платон", направляются в Федеральный дорожный фонд, из которого финансируются дорожные ремонты и стройки. С момента запуска госсистемы в 2015 году по состоянию на середину июня 2025 года было собрано в общей сложности 339 млрд руб. В частности, сборы 2024 года составили 52,6 млрд руб. За счет этих средств, как сообщал Минтранс РФ, были отремонтированы более 485 км федеральных трасс, и еще на 384 км федеральных дорог было обеспечено устройство слоев износа.

К середине 2025 года в "Платоне" было зарегистрировано 1,95 млн грузовиков, три четверти из которых принадлежали российским перевозчикам, а оставшиеся 25% - иностранным. Эти машины принадлежали более 861 тыс. компаний-перевозчиков.

Тариф госсистемы "Платон" после последней индексации в феврале 2025 года составляет 3,34 руб. за 1 км пробега. Этот тариф учитывает льготный понижающий коэффициент 0,51х, который действовал с начала запуска госсистемы в качестве "льготы" для адаптации.

Минтранс РФ в начале этого года анонсировал поэтапную отмену этого понижающего коэффициента в ближайшие годы. Так, предполагается, что с 1 февраля 2026 года коэффициент вырастет до 0,75х, а с 2028 года льгота вовсе перестанет действовать. Фактический размер платы в госсистеме к 1 февраля 2026 года с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции Минтранс в конце 2024 года предварительно оценивал в 5,1 руб. за 1 км пробега.

Оператором "Платона" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания на начало года принадлежала АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомый с деталями сделки источник, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".