Поиск

Минобороны запустило спецпроект о маршале Советского Союза Александре Василевском

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о запуске нового проекта к 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Александра Василевского.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в разделе "Служение Родине - дело всей жизни" (https://vasilevsky130.mil.ru), говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в разделе опубликованы документы из личного дела Василевского, выписки из рабочей тетради, директивы ставки верховного главнокомандования, приказы начальника Генштаба.

Среди документов также представлены боевые донесения, доклады и письма, которые ранее не были представлены общественности.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказали военные.

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года в селе Гольчиха Кинешемского уезда (Ивановская область, - "ИФ"). В июне 1942 года Василевский был назначен начальником Генштаба. В годы Великой Отечественной войны учувствовал в разработке плана контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве. В 1943 году получил звание маршала Советского Союза.

По данным министерства, Василевский занимал посты министра Вооруженных сил СССР (1949-1953 гг.) и 1-го заместителя министра обороны СССР (1953-1956 гг.).

С 1956 по 1957 гг. занимал должность заместителя министра обороны СССР по вопросам военной науки.

Минобороны России Александр Василевский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Мантуров поручил проработать меры допподдержки экспорта сельхоз- и спецтехники

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });