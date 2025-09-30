Минобороны запустило спецпроект о маршале Советского Союза Александре Василевском

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о запуске нового проекта к 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Александра Василевского.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в разделе "Служение Родине - дело всей жизни" (https://vasilevsky130.mil.ru), говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в разделе опубликованы документы из личного дела Василевского, выписки из рабочей тетради, директивы ставки верховного главнокомандования, приказы начальника Генштаба.

Среди документов также представлены боевые донесения, доклады и письма, которые ранее не были представлены общественности.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказали военные.

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года в селе Гольчиха Кинешемского уезда (Ивановская область, - "ИФ"). В июне 1942 года Василевский был назначен начальником Генштаба. В годы Великой Отечественной войны учувствовал в разработке плана контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве. В 1943 году получил звание маршала Советского Союза.

По данным министерства, Василевский занимал посты министра Вооруженных сил СССР (1949-1953 гг.) и 1-го заместителя министра обороны СССР (1953-1956 гг.).

С 1956 по 1957 гг. занимал должность заместителя министра обороны СССР по вопросам военной науки.