Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, которое произошло во вторник утром в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 94 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном, говорится в сообщении.

По данным МЧС, в разных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители местных населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. После этого у берегов Камчатки продолжаются афтершоки, многие из которых ощущаются в населенных пунктах.