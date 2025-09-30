Поиск

Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники были уничтожены и перехвачены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе. В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы", - написал Слюсарь.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
