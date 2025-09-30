В Самаре 433 многоквартирных и 2711 частных домов остались без водоснабжения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Куйбышевском районе Самары из-за коммунальной аварии без холодной воды жильцы более чем трех тысяч многоквартирных и частных домов, а также 31 социальное учреждение, сообщило областное ГУ МЧС.

Информация об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступила в МЧС в 1:38 (00:38 по Москве).

"На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 433 многоквартирных и 2711 жилых домов, 31 социально значимого объекта", - говорится в сообщении.

Восстановить подачу холодной воды планируют в 13:00 (12:00 по Москве).