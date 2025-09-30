Поиск

На Ставрополье перебои с бензином на АЗС связали с сезонными и внеплановыми факторами

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На нефтебазах Ставропольского края бензина хватает для обеспечения потребностей региона, но на некоторых АЗС наблюдаются перебои с одним или двумя видами топлива, сообщили в региональном Министерстве энергетики, промышленности и связи.

"Дефицит (топлива - ИФ) связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ", - говорится в сообщении.

На "прямой линии" министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев заверил, что объемы топлива, хранящиеся на нефтебазах достаточны для обеспечения потребностей региона.

При этом он подтвердил наличие "точечных простоев" на некоторых заправочных станциях по одному или двум видам топлива. Компании-поставщики стараются оперативно устранять их.

"Министерство совместно с крупными поставщиками нефтепродуктов на ежедневной основе мониторит ситуацию. Принимаются меры для стабилизации поставок", - приводятся в сообщении слова Ковалева.

Он также отметил, что нарушений в формировании рыночной цены на бензин в крае нет.

Ранее в этот день "Интерфаксу" в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края заявили, что а пике осенней посевной кампании ситуация на топливном рынке региона остается стабильной, перебоев с поставками топлива на АЗС нет, дефицита нет.

"Перебоев поставок от поставщиков топлива на территории Краснодарского края также не зафиксировано", - добавили в министерстве, отметив, что вместе с муниципалитетами на постоянной основе отслеживают наличество топлива на заправках.

Как сообщалось, дефицит топлива разных марок на АЗС наблюдается Крыму и в Севастополе. Власти Крыма ввели лимит на продажу бензина на АЗС в 30 литров в одни руки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что ситуацию с топливом на АЗС регулируют в речном режиме.

Сообщалось также, что повышенный спрос на топливо наблюдается в Ростовской области, но ситуация с топливом в регионе стабильна, сетевые АЗС работают в штатном режиме.

Крым Ставрополье Краснодарский край Севастополь Ростовская область Иван Ковалев
