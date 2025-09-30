На новых территориях РФ в этом году отдохнули около 100 тыс. туристов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около 100 тыс. туристов отдохнули в этом году на новых территориях, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Как ни парадоксально, (...) у нас там под 100 тысяч туристов. Вот за этот год уже посетило. Когда вот это произошла ситуация с закрытием пляжей Анапы, люди все равно уже видят, что там есть инфраструктура, и она намного дешевле. И люди поехали отдыхать. И мы видим отдыхающих. Вот я уже прямо сам видел, что отдыхают", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, когда восстановили пляж Мариуполя, летом он был заполнен.

"Он был в таком достаточно плачевом состоянии. Когда его восстановили в летний сезон, пляж полностью заполнен. Ну и плюс, когда Азов перестал работать, море стало значительно чище, дельфины появились, рыбы стало больше. Поэтому туризм развивается, и мы видим перспективы туризма, и мы, кстати, делаем мастер-планы городов. Мы определили 89 опорных населенных пунктов, которые будут в первую очередь развиваться", - сказал он.

По словам Хуснуллина, сначала делаются мастер-планы прибрежных городов - Геническа, Скадовска.

"А дальше мы разрабатываем развитие всей зоны прибрежной под отдых. И хочу сказать, что появляются инвесторы уже, появляется, кто восстанавливает, кто-то даже новое хочет строить. Интерес есть. И, кстати, сейчас, что меня особенно радует, у нас впервые в этом году появился хороший тренд: стали появляться иностранные инвесторы. У нас же большое количество предприятий, которые по металлообработке, по машиностроению. Туризм, кстати, они рассматривают, строительство гостиниц. Поэтому мы сейчас всех инвесторов, кто хочет, приглашаем, приходите", - подытожил вице-премьер.