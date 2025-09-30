Поиск

Инфраструктурный объект поврежден дроном в Белгородской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенном атаками ВСУ в шести муниципалитетах, пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Село Берёзовка Борисовского района подверглось атаке FPV-дрона - повреждён инфраструктурный объект. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. От ударов ещё нескольких дронов в двух частных домах пробиты крыши", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в городе Шебекино. У транспортного средства повреждена кабина.

В селе Глотово Грайворонского округа, по информации губернатора, в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна, а также пробита кровля надворной постройки. Осколками посечён автомобиль. В селе Гора-Подол вследствие детонации дрона повреждены окна и забор частного домовладения. В селе Головчино от удара дрона огнём уничтожен легковой автомобиль.

В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства, в результате чего пробита кровля складского помещения.

Кроме того, в селе Сергиевка Краснояружского района после атаки FPV-дрона поврежден частный дом.

В селе Грушевка Волоконовского района при детонации FPV-дрона повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль, проинформировал губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область
