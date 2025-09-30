Начальник управления Росгвардии по Северной Осетии арестован на два месяца

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, подозреваемого по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона.

"Голота арестован на 1 месяц и 30 дней", - сказал собеседник агентства.

О задержании Голоты сообщалось накануне. "В отношении Голоты и ряда должностных лиц управления возбуждено уголовное дело о получении взятки, они задержаны", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что "должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии". "В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - подчеркнули в ведомстве.