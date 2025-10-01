Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре повышается до 8 тыс. 047,3 рубля за тонну с 5 тыс. 746,2 рубля в сентября, на подсолнечный шрот - до 1 тыс. 408 рублей с 1 тыс. 119,4 рубля за тонну соответственно. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 126,6 за тонну ($1 тыс. 130,6 месяц назад), на шрот - $214,4 ($217,8).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. На недавнем заседании таможенной подкомиссии была одобрена их пролонгация еще на два года - до 31 августа 2028 года.