В Ярославле локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле.

"Сегодня в 06:28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 130. (...) В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара", - сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На месте возгорания работают 98 специалистов и 32 единицы техники.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщил о техногенном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. По его информации, пожар на предприятии не связан с атаками БПЛА.

