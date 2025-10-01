В Ярославской области пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Техногенный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области ликвидируют спасатели, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Ранее сообщалось о возгорании промпредприятия в Ростовской области из-за падения БПЛА.