Приемная кампания в вузах РФ в этом году будет проходить по новым правилам

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Приемная кампания 2025 учебного года пройдет по новым требованиям - вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема, а для поступления на инженерные, естественнонаучные и медицинские специальности исключены непрофильные предметы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки России.

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 года в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приемная кампания 2025/26 учебного года пройдет по новому перечню вступительных испытаний - в новом перечне для поступления прежде всего на инженерные, естественнонаучные и медицинские специальности исключены непрофильные предметы.

"Например, "иностранный язык" исключен из направлений подготовки и специальностей в области образования "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" - ранее мог устанавливаться по всем направлениям подготовки и специальностям", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для поступающих, закончивших общеобразовательные организации на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей, предоставлена возможность пройти вступительные испытания в форме единого собеседования.

В министерстве напомнили, что всего на 2025/26 учебный год российским вузам выделено 619 610 бюджетных мест. Региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 215 мест, или 73% от общего количества бюджетных мест.

20 июня стартует прием документов в вузы. Не ранее 15 июля и не позднее 20 июля завершится прием документов со сдачей вступительных испытаний вуза; 25 июля - прием документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ. 21 июня - 25 июля состоятся вступительные испытания вузов. 27 июля будут опубликованы конкурсные списки.

С 2-3 августа пройдет этап приоритетного зачисления (целевой набор, набор по квотам, победители олимпиад); 6-7 августа - основной этап зачисления. Публикация приказов о дополнительном зачислении будет 10-11 августа. Дополнительный прием в рамках контрольных цифр приема (КЦП) завершается не позднее 29 августа.

В министерстве сообщили, что в этом году в ходе приемной кампании большая часть абитуриентов поступает в университет при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Помимо возможности подать заявление на бакалавриат и специалитет в суперсервисе появилась возможность подать заявление в магистратуру. Кроме того, был разработан единый механизм получения справки для участников СВО и их детей, необходимой для поступления в рамках отдельной квоты, теперь ее можно получить самостоятельно на "Госуслугах".

В пресс-службе отметили, что в текущем году для зачисления на бюджет достаточно согласия на зачисление - проставление отметки на "Госуслугах" - без предоставления оригинала аттестата.

"Для того, чтобы абитуриенты могли оценить свои шансы на поступление в университет, рейтинговые списки поступающих будут публиковаться с указанием баллов на "Госуслугах", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для каждого уровня обучения были введены единые сроки подачи документов: прием документов поступающих по результатам ЕГЭ на бакалавриат и специалитет на бюджет пройдет с 20 июня по 25 июля; при поступлении на бакалавриат и специалитет на платное - с 20 июня по 20 сентября.

Прием документов на бюджет в магистратуру пройдет с 20 июня по 20 августа; на платное отделение магистратуры начало приема документов не фиксировано, завершение приема не позднее 20 сентября.