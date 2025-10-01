Поиск

Военные сообщили об ударе "Искандером" по месту подготовки к запуску беспилотников ВСУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска беспилотников ВСУ и перевозившим их грузовым автомобилям в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова).

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова), нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - заявили в Минобороны РФ в среду.

"Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена", - сообщили в ведомстве.

По его данным, в результате удара, уничтожено 20 фур, в которых находились 100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа "Лютый", 60 украинских военнослужащих, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7266 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });