Военные сообщили об ударе "Искандером" по месту подготовки к запуску беспилотников ВСУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска беспилотников ВСУ и перевозившим их грузовым автомобилям в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова).

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова), нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - заявили в Минобороны РФ в среду.

"Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена", - сообщили в ведомстве.

По его данным, в результате удара, уничтожено 20 фур, в которых находились 100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа "Лютый", 60 украинских военнослужащих, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур.