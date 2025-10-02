Поиск

Пепел камчатского вулкана Ключевской протянулся на десятки километров

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Ключевской протянулся на десятки километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в четверг.

"Спутниковые данные KVERT показывают, что сильный ветер поднимает пепел с северных склонов вулкана Ключевской, шлейф пепла простирается примерно на 65 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Ключевского подняло ветром, шлейф простирается на высоте до 2,5 км над уровнем моря.

Для Ключевского установлен желтый код опасности для авиации. Вулкан опасен для низколетящих самолетов.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

