Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью чиновника из Новосибирска на охоте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в причинении смерти по неосторожности на охоте главе Ленинского района Новосибирска, сообщает пресс-служба управления СКР по региону в четверг.

По данным следствия, 1 октября фигурант со своими знакомыми охотился вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области.

"Вечером того же дня при преследовании косуль мужчина выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате потерпевший, глава Ленинского района города Новосибирска, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура региона подтверждает, что погибший - глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб, занимавший эту должность с 2019 года.