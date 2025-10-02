В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изучает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk и Barracuda для нанесения ударов по объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

Газета также писала со ссылкой на источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России и просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку. Это связано с тем, что американская администрация рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", сообщили собеседники издания.

В публикации отмечает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов.

При этом, как сообщили источники The Wall Street Journal, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.