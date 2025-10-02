Российские военные сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, "Центр" - заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили тактическое положение.

Новость дополняется