Машинист электропоезда получил условный срок за гибель зажатой дверьми пассажирки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Самарской области суд признал машиниста электропоезда и его помощника виновными в нарушении правил безопасности, повлекших гибель человека, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Суд и следствие установили, что в октябре 2024 года подсудимые нарушили правила. На станции Обшаровка при высадке пассажиров автоматические двери зажали 26-летнюю женщину, электричка тронулась с места, пассажирка погибла.

Машинисту и его помощнику вменили ч.2 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Помощник машиниста получил два года условно, машинист - полтора с испытательным сроком 2 и 1,5 года соответственно.