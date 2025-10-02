Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над морем дроне

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о беспилотнике, сбитом над Черным морем в районе Казачьей бухты.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты", - написал он в Telegram.

По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее вечером было объявлено, что в Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт.