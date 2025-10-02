Поиск

Эксперимент по маркировке детского питания может начаться 1 декабря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке отдельных видов детского питания в потребительской упаковке в информационной системе "Честный знак", как ожидается, пройдет в России с 1 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года. Соответствующий проект постановления подготовил и опубликовал на regulation.gov.ru Минпромторг.

Проект "предусматривает проведение эксперимента в отношении молочных продуктов и консервированной продукции, предназначенных для детского питания, что обусловлено тем, что данные категории составляют основу рациона детей раннего возраста и являются наиболее массово потребляемыми видами детского питания в России", говорится в пояснительной записке.

В настоящее время правила уже действующей маркировки молочной и консервированной продукции предусматривают исключения из системы маркировки для продуктов, предназначенных для детей до 3 лет и до 1 года соответственно. При этом отраслевые правила маркировки в иных пищевых товарных группах (растительные масла, сладости и кондитерские изделия, упакованная питьевая вода, бакалея) не содержат исключений для детского питания.

Поручение проработать распространение маркировки на детское питание Минпромторгу в июле дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Минпромторг Честный знак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересами ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересами ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });