Эксперимент по маркировке детского питания может начаться 1 декабря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке отдельных видов детского питания в потребительской упаковке в информационной системе "Честный знак", как ожидается, пройдет в России с 1 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года. Соответствующий проект постановления подготовил и опубликовал на regulation.gov.ru Минпромторг.

Проект "предусматривает проведение эксперимента в отношении молочных продуктов и консервированной продукции, предназначенных для детского питания, что обусловлено тем, что данные категории составляют основу рациона детей раннего возраста и являются наиболее массово потребляемыми видами детского питания в России", говорится в пояснительной записке.

В настоящее время правила уже действующей маркировки молочной и консервированной продукции предусматривают исключения из системы маркировки для продуктов, предназначенных для детей до 3 лет и до 1 года соответственно. При этом отраслевые правила маркировки в иных пищевых товарных группах (растительные масла, сладости и кондитерские изделия, упакованная питьевая вода, бакалея) не содержат исключений для детского питания.

Поручение проработать распространение маркировки на детское питание Минпромторгу в июле дал премьер-министр Михаил Мишустин.