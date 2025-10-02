Поиск

РФ придется дополнительно укреплять границы после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Финляндии и Швеции не было смысла вступать в НАТО, но теперь Россия вынуждена дополнительно укреплять свои границы в этой части страны, и реагировать на появление там военной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вступление в НАТО, в блок, который, мы считаем, проводит агрессивную политику в отношении России - зачем? Охранять что? Защищать какие интересы Финляндии? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм?", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он заметил, что все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. "Это было давно, никаких проблем у нас больше нет", - добавил президент РФ.

С Финляндией, продолжил он, также нет никаких проблем. "Все было решено, все договоры подписаны по результатам Второй мировой войны. Для чего? Захотели поживиться в случае стратегического поражения России (...)? Могу показать определенный жест, не могу этого сделать в присутствии дам", - сказал он.

Финляндия и Швеция в результате этих действий, подчеркнул Путин, утратили преимущество нейтрального статуса. Финляндия была нейтральная страна, где всем было комфортно встречаться, сказал Путин. "А сейчас что? Кто в Хельсинки поедет?", - констатировал президент РФ.

Он задался вопросом, в чем преимущество такого решения, и предположив, что у националистического общества Финляндии возникли опасения в отношении России, заметил, что можно было бы внести какие-то ограничения правового характера.

Путин напомнил о том, что с Финляндией в прошлом были достигнуты разные договоренности по морю. "А теперь граница между Россией и НАТО стала больше. У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы вынуждены создавать отдельный военный округ. Нам из Финляндии говорили: "мы не допустим появления какого-то опасного для России оружия, тем более атомного". Вы извините, простите за моветон, фиг его знает. Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются. Кто их спрашивать будет, финнов. Я никого не хочу обидеть, но я знаю, как принимаются решения - поставят, и все", - сказал Путин.

И добавил: "Поэтому поставим и там какие-то комплексы, или там еще чего-то сделаем. Ну и чего? Зачем?".

Владимир Путин Валдай Финляндия Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Глава РФ предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });