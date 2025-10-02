РФ придется дополнительно укреплять границы после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Финляндии и Швеции не было смысла вступать в НАТО, но теперь Россия вынуждена дополнительно укреплять свои границы в этой части страны, и реагировать на появление там военной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вступление в НАТО, в блок, который, мы считаем, проводит агрессивную политику в отношении России - зачем? Охранять что? Защищать какие интересы Финляндии? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм?", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он заметил, что все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. "Это было давно, никаких проблем у нас больше нет", - добавил президент РФ.

С Финляндией, продолжил он, также нет никаких проблем. "Все было решено, все договоры подписаны по результатам Второй мировой войны. Для чего? Захотели поживиться в случае стратегического поражения России (...)? Могу показать определенный жест, не могу этого сделать в присутствии дам", - сказал он.

Финляндия и Швеция в результате этих действий, подчеркнул Путин, утратили преимущество нейтрального статуса. Финляндия была нейтральная страна, где всем было комфортно встречаться, сказал Путин. "А сейчас что? Кто в Хельсинки поедет?", - констатировал президент РФ.

Он задался вопросом, в чем преимущество такого решения, и предположив, что у националистического общества Финляндии возникли опасения в отношении России, заметил, что можно было бы внести какие-то ограничения правового характера.

Путин напомнил о том, что с Финляндией в прошлом были достигнуты разные договоренности по морю. "А теперь граница между Россией и НАТО стала больше. У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы вынуждены создавать отдельный военный округ. Нам из Финляндии говорили: "мы не допустим появления какого-то опасного для России оружия, тем более атомного". Вы извините, простите за моветон, фиг его знает. Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются. Кто их спрашивать будет, финнов. Я никого не хочу обидеть, но я знаю, как принимаются решения - поставят, и все", - сказал Путин.

И добавил: "Поэтому поставим и там какие-то комплексы, или там еще чего-то сделаем. Ну и чего? Зачем?".