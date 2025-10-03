Поиск

"Домодедово" хочет взыскать 815 млн рублей с ООО, подконтрольного кипрской структуре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ООО "Домодедово фьюэл сервисез" (входит в периметр управления аэропортом "Домодедово") подало в Арбитражный суд Московской области иск на 815 млн рублей к ООО "Мера-инвест", сказано в материалах судебной картотеки.

Заявление подано 2 октября, суть требований не уточняется.

Основной вид деятельности ООО "Мера-инвест", по данным ЕГРЮЛ, - управление недвижимым имуществом, офис компании зарегистрирован на территории "Домодедово". Через ООО "Дом-инвест" компания подконтрольна кипрской Captum Limited. У Captum и "Дом-инвеста" один и тот же гендиректор - Вадим Вожов. С июня 2023 по декабрь 2024 года Вожов возглавлял МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" (ЭМКЛ). ЭМКЛ после перехода "Домодедово" в собственность Росимущества в июне 2025 года стала головной структурой аэропорта, ею руководит экс-замглавы Минфина Андрей Иванов.

В июле сообщалось, что ЭМКЛ подало в Арбитражный суд Калининградской области иск к Captum, потребовав взыскать с нее 500,6 млн рублей долга по договору процентного займа, а также процентов "за пользование чужими денежными средствами". Как поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово", аэропорт таким образом оспаривает ряд сделок, "связанных с выводом денежных средств за рубеж", совершенных до перехода группы в собственность государства. "Мера-инвест" и другие подконтрольные Captum структуры были привлечены к участию в этом деле в качестве третьих лиц. Кроме того, суд запретил их органам управления совершать ряд корпоративных действий, в том числе принимать решение о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, совершать сделки по выводу денежных средств и иного имущества. Аналогичные обеспечительные меры были приняты Арбитражным судом Московской области по иску Генпрокуратуры к группе "Домодедово" и ее экс-бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Иванов ранее сообщал, что общий долг аэропорта оценивается в 70 млрд рублей, процентные платежи по итогам этого года составят 8 млрд рублей. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд рублей (с 34 млрд рублей в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд рублей.

Андрей Иванов Домодедово Генпрокуратура Captum Limited ЭМКЛ Вадим Вожов Мера-инвест
