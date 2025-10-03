За неделю военные РФ сбили 945 украинских беспилотников, пять ракет "Нептун" ВСУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 945 украинских БПЛА самолётного типа, 10 управляемых авиабомб противника, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 945 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - говорится в сообщении.



