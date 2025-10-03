Поиск

Национальному космическому центру в Москве предложили присвоить имя Терешковой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Общественный совет "Роскосмоса" предложил присвоить имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой недавно открывшемуся в Москве Национальному космическому центру (НКЦ), сообщили в госкорпорации.

"Предложение было выдвинуто общественными организациями и профсоюзами. В ближайшее время "Роскосмос" направит соответствующее ходатайство в правительство Москвы", - говорится в сообщении.

Общественный совет - совещательно-консультативный орган при "Роскосмосе". В его состав входят руководители российских научных институтов и вузов, представители органов исполнительной и законодательной власти, советские и российские космонавты, деятели культуры, популяризаторы космонавтики.

НКЦ построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева.

Планируется, что в Центр переедут более 30 организаций ракетно-космической отрасли. Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и

13 сентября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что в НКЦ будет располагаться Центр управления полетами перспективной Российской орбитальной станции.

