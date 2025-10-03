Сервис посадки на самолет по биометрии протестируют в "Пулково" в 2026 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что завершается разработка сервиса посадки на самолет по биометрии, опробуют его в "Пулково". Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Сейчас мы завершаем подготовку сервиса посадки на самолет по биометрии. Он максимально упростит прохождение всех предполетных процедур. Пассажирам не нужно будет предъявлять документы при регистрации на внутренние рейсы, проходе в "чистую зону", а также при выходе на посадку" - сказал Григоренко.

По его словам, в целом биометрическими сервисами россияне воспользовались более 150 млн раз.

"С помощью биометрии граждане быстро и удобно оплачивают покупки и проезд в метро, получают услуги онлайн и в МФЦ. Мы видим спрос на использование этой технологии, и наша задача - создать все условия для её безопасного и широкого применения.", - сказал Григоренко.

Тестирование сервиса посадки на самолет по биометрии "Мигом" на ограниченной группе пользователей планируется провести в 2026 году. Пилотной площадкой для тестирования станет аэропорт "Пулково", уточнили в аппарате.

3 октября в "Пулково" прошла демонстрация безбарьерного пользовательского пути с участием Григоренко, председателя "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, министра экономического развития Максима Решетникова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В "Пулково" сейчас действует система биометрического доступа в бизнес-залы, доступна оплаты покупок с помощью биометрии, а также завершены монтаж и настройка необходимого оборудования для тестирования полного функционала сервиса.

"Для реализации проекта планируется подготовить ряд изменений в законодательство. При этом биометрия будет альтернативой паспорту при прохождении предполетных процедур. Пассажир всегда сможет выбрать, как именно проследовать на посадку - по биометрии или с использованием удостоверения личности", - отметили в аппарате вице-премьера.

Сервис посадки на самолет "Мигом" реализуется на базе государственной Единой биометрической системы; чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать свои данные и разрешить использование биометрии при посадке на самолет.