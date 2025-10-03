Суд в Москве оштрафовал Twitch, Telegram и Pinterest на 7 млн рублей каждого

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства РФ, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Twitch, Telegram и Pinterest назначены административные наказания в виде штрафа в размере 7 млн рублей каждому", - заявили в пресс-службе.

Три сервиса признаны виновными в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Pinterest неоднократно привлекались в России к ответственности за различные нарушения законодательства РФ.