Telegram оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе суда. Судья назначил компании административный штраф в размере 3,5 млн рублей.

Telegram признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление информации или интернет страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации об СВО.