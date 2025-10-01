Apple оштрафована на 3,5 млн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Apple Distribution International Ltd виновной в нарушении российского законодательства и назначил ей административный штраф в 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

Компания признана виновной по ч.2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление информации или интернет страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Российские суды уже не раз штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в России информации.

30 сентября этот же суд признал Apple виновной в нарушении законодательства и назначил ей штраф в 7 млн рублей.

В последние годы крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в России экстремистской организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации об СВО.