Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей двух крупных микрорайонов Екатеринбурга, сообщила пресс-служба "Россети Урал".

"В 20:06 (по местному времени - ИФ) энергетики "Россети Урал" завершили восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи 110 кВ. Энергообьект был поставлен под напряжение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 20:45 потребители микрорайонов Уралмаш и Эльмаш были обеспечены электроэнергией в полном объеме.

В субботу в результате несанкционированных действий строительной организации произошло повреждение высоковольтной ЛЭП 110 кВ, в результате частично без электроснабжения остались жители и социальные объекты в двух микрорайонах Екатеринбурга - Уралмаша и Эльмаша.