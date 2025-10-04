Белгородский губернатор сообщил о новых пострадавших от атак ВСУ на Грайворонский округ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших во время ночной атаки на Грайворонский округ.

"За медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который получил множественные осколочные ранения стоп сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на регион, в результате чего в селе Веселая Лопать после детонации дрона повреждено остекление административного здания.

Атакам дронов ВСУ и украинским обстрелам подверглись также села Мокрая Орловка и Козинка Грайворонского округа, хутор Церковный и село Николаевка Белгородского района, села Зиборовка и Муром Шебекинкого округа, поселок Малиново Волоконовского района, а также поселок Красная Яруга. Повреждены автомобили, кровли и фасады жилых и сельскохозяйственных зданий, уточнил Гладков.

В ночь на субботу при атаках ВСУ на Грайворонский муниципальный округ была ранена женщина.