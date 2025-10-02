Поиск

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возможные поставки США "Томагавков" (Tomahawk) Украине не изменят соотношения сил на поле боя, они будут сбиваться, а сам факт поставок нанесет ущерб российско-американским отношениям, заявил президент Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это опасно. Что касается "Томагавков", это мощное оружие, правда, уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. И, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал он.

"Я уже говорил, что фундаментальные проблемы украинских вооруженных сил, сколько их там ни насыщай дронами и сколько ни создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Я говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. Посмотрите, как идут наши войска. Да, это требует времени - по 2-3 человека продвигаются, РЭБ работает, подавляет. И здесь то же самое будет. Но вот были же ATACMS - и что? Наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились, и, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать", - отметил Путин.

"Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", - сказал он и предупредил, что поставки США ракет "Томагавк" на Украину нанесут ущерб российско-американским отношениям, в которых наметился "свет в конце тоннеля".

"Конечно, нанесут. Ну а как же? Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - заявил Путин.

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересами ДКП

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал пиратством задержание Францией танкера

Путин заявил о попытках ВСУ наносить удары по объектам вокруг ЗАЭС

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

