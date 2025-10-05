Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о мошенничестве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд в Махачкале арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву, подозреваемую в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Она заключена под стражу сроком на 2 месяца - по 3 декабря 2025 года.

По данным следствия, в сентябре 2020 года группа из должностных лиц Минздрава Дагестана заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 млн рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации "Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сферы здравоохранения РД", направленного на развитие системы здравоохранения.

Исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021-2024 годах были заключены дополнительные договоры с другими организациями на техсопровождение, дублирующие гарантийные обязательства. Это привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 млн рублей.

Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 года по август 2024 года. В последнее время она возглавляла один из санаториев, расположенных в Ставропольском крае.