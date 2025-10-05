Поиск

В Красном Луче завели дело после взрыва газа в многоквартирном доме

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета РФ по Луганской народной республике возбудило уголовное дело по факту обрушения двух этажей жилого дома в городе Красный Луч в результате взрыва газа, сообщили в ведомстве.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике в связи с обрушением кровли и двух этажей жилого дома в г. Красный Луч возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следкома ЛНР.

Уточняется, что в настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.

"Изымается газоиспользующее оборудование. Назначены судебные экспертизы", - сообщили в ведомстве.

ЛНР Красный Луч
