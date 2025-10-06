Десять ощутимых землетрясений произошли за неделю на Камчатке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля, за неделю зарегистрировано 145 наиболее заметных подземных толчков, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"Зарегистрированы 145 афтершоков. 10 из них ощущались в различных населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за минувшие сутки у восточного побережья полуострова произошли 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2. Два из них жители края ощутили силой до трех баллов.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.