Минобороны заявило об ударах по энергоинфраструктуре и объектам нефтепромышленности Украины

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по украинской энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По информации ведомства, также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 145 районах.