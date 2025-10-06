Поиск

В Москве заявили о подготовке Евросоюзом и НАТО военной конфронтации с Россией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Военно-политическое планирование Евросоюза и НАТО указывает на то, что они идут по линии подготовки конфронтации с Россией, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Риски (эскалации - ИФ) очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках эскалации между Россией и Европой в связи с позицией ЕС по Украине.

По словам замминистра, "это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине" и "направляют туда все более смертоносные вооружения".

"И это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более и более агрессивный характер. Прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность. Усиливается опора на ядерный компонент в этих учениях. Вдоль наших границ летают американские стратегические бомбардировщики", - отметил Грушко.

"Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку военного столкновения с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - заключил замминистра.

Александр Грушко Евросоюз НАТО Европа Украина МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика
Военная операция на Украине

Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });