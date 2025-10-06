В Москве заявили о подготовке Евросоюзом и НАТО военной конфронтации с Россией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Военно-политическое планирование Евросоюза и НАТО указывает на то, что они идут по линии подготовки конфронтации с Россией, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Риски (эскалации - ИФ) очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках эскалации между Россией и Европой в связи с позицией ЕС по Украине.

По словам замминистра, "это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине" и "направляют туда все более смертоносные вооружения".

"И это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более и более агрессивный характер. Прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность. Усиливается опора на ядерный компонент в этих учениях. Вдоль наших границ летают американские стратегические бомбардировщики", - отметил Грушко.

"Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку военного столкновения с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - заключил замминистра.