В ГД внесен проект о приостановке взыскания долгов с граждан на территориях с военным положением

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении им в Думу законопроекта о поддержке граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.

"Законопроект предлагает наделить судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "принятие законопроекта позволит защитить права должников, но при этом обеспечить исполнение социально значимых требований", в частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.

По словам Пискарева, под действие инициативы попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

"В условиях продолжающихся террористических атак со стороны Украины многие из них оказались в тяжелой жизненной ситуации и объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов", - сообщил глава комитета.