Учебные стрельбы пройдут в море у Сочи

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупреждают горожан и гостей курорта, что 6 и 7 октября в акватории Черного моря пройдут стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

Учебные военные стрельбы пройдут 6 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени и 7 октября с 9:00 до 12:00 в сочинской акватории на траверзе морского порта.

"Просим отнестись с пониманием. Регулярная отработка действий - залог нашей общей безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи ограничили выход судов в море при угрозе атак.