В Москве пройдут международные консультации по Афганистану

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве во вторник состоится очередное заседание "Московского формата" консультаций по Афганистану.

Как сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации пройдут на уровне специальных представителей, старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В качестве гостя приглашена делегация Белоруссии.

"Заседание откроет министр иностранных дел России. Оно пройдет в закрытом режиме. Приоритетное внимание будет уделено проблематике содействия афганскому национальному примирению и расширения практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. Также планируется по итогам принятие совместного заявления", - сказала Захарова.

Афганская сторона, сообщила представитель МИД РФ, будет представлена министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки, который "на полях" мероприятия проведет отдельную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - пояснила Захарова.