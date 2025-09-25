Главы МИД России и Кубы "сверили часы" по актуальным аспектам стратегического партнерства

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес обсудили актуальные аспекты стратегического партнерства, констатировали общность подходов по большинству глобальных и региональных вопросов, сообщает МИД РФ в четверг.

"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели "сверку часов" по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства. Подчеркнут взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества на торгово-экономическом направлении", - говорится в сообщении.

Согласно ему, на встрече была констатирована "общность подходов по подавляющему большинству вопросов глобальной и региональной повестки", стороны выразили стремление продолжить наращивать взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках, включая БРИКС.

Лавров подтвердил, что Россия выступает за незамедлительное прекращение торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключение страны из американского списка государств-спонсоров терроризма, отметили на Смоленской площади.